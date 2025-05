Mosquera tras derrota de Cristal ante la "U": "Algo está sucediendo al interior"

El director técnico peruano, Roberto Mosquera, se pronunció tras la derrota de Sporting Cristal por 2-0 ante Universitario de Deportes, encuentro válido por la décimo cuarta jornada del Torneo Apertura.

En diálogo con Radio Ovación, el estratega, con pasado en el cuadro celeste, expresó su preocupación por el presente del equipo, alegando que el plantel podría haber sido armado por los dirigentes y no por el entrenador.

"Quiero que entiendan que un buen plantel no es tener un buen equipo. He estado, gracias a Dios, en buenos planteles y los he convertido en buenos equipos. Me parece que el armado de Cristal como plantel no sé quién lo ha hecho, si un entrenador o ha habido mano dirigencial. No termino de entender porque no hay una coherencia y te lo digo con el mayor de los respetos", dijo.

¿PROBLEMAS EN LA INTERNA?

Asimismo, Mosquera no descartó que existan problemas en la interna del equipo: “Creo que algo está sucediendo al interior y yo no estoy al interior y no quiero hablar de sospechas, pero sí puedo hablar de mi sentir por Sporting Cristal. Yo he llegado a Cristal siempre con urgencia de ganar. Lo urgente es ganar, pero lo importante para mí es jugar bien”, sostuvo.