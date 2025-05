El fin de una era: Modrić deja el Real Madrid como el jugador más laureado de su historia

Tras trece años llenos de gloria, Luka Modrić dirá adiós al Real Madrid al finalizar el Mundial de Clubes que se disputará en Estados Unidos a partir del 18 de junio. “El Real Madrid C. F. y nuestro capitán Luka Modrić han acordado poner fin a una etapa inolvidable como jugador de nuestro club”, anunció la institución en un comunicado oficial. Así se cierra un capítulo que marcó profundamente la historia reciente del club blanco y el corazón de millones de aficionados.

El legado de una leyenda

Modrić llegó al Real Madrid en 2012 y desde entonces se convirtió en una pieza clave durante “una de las épocas más brillantes de nuestra historia”. A lo largo de 13 temporadas, levantó 28 trofeos, incluidos seis títulos de Champions League, seis Mundiales de Clubes y cuatro Ligas. “Modrić es uno de los cinco jugadores que a lo largo de toda la historia del fútbol han logrado ganar 6 Copas de Europa, y es el jugador con el mayor número de títulos en los 123 años de vida del Real Madrid”, subrayó el club en su despedida.

En el plano individual, la figura del mediocampista croata alcanzó alturas insuperables. “Modrić ganó en 2018 el Balón de Oro, el Premio The Best al Jugador de la FIFA y fue designado Jugador del Año de la UEFA”, recordó la entidad. Además, fue elegido seis veces en el Once Mundial de la FIFA y disputó 590 partidos con la camiseta blanca, en los que marcó 43 goles. Con la selección croata, acumuló 186 presencias y fue galardonado con el Balón de Oro del Mundial 2018 y el Balón de Bronce en Catar 2022.

La despedida de Modrić tendrá su momento más emotivo este sábado en el estadio Santiago Bernabéu, donde se le rendirá homenaje en el último partido de Liga. El presidente Florentino Pérez expresó el sentir de toda la afición: “Luka Modrić permanecerá para siempre en el corazón de todos los madridistas como un futbolista único y ejemplar, que ha representado siempre los valores del Real Madrid. Su fútbol ha enamorado al madridismo y a todos los aficionados en el mundo. Su legado permanecerá para siempre”.