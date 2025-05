Henry Quinteros y su dura crítica a Pablo Ceppelini: "No ha dado la talla"

El exfutbolista de Alianza Lima, Henry Quinteros, criticó duramente el rendimiento del futbolista uruguayo, Pablo Ceppelini, pese a que el cuadro blanquiazul ha vuelto a la pelea por el Torneo Apertura.

En el podcast "Desmarcados", el "patito" Quinteros aseguró que el mediocampista de 33 años "no ha dado la talla", como el "10" del equipo, a pesar de la gran expectativa generada tras su llegada a tienda íntima.

"Con el cartel que llegó, la gente espera mucho más, no ha dado la talla. Uno espera que sea el conductor de Alianza Lima. No, todavía no (ha convencido). No se tiene que ir. Su inicio fue bueno, se lesionó y luego vino la suspensión (por Copa Libertadores). No jugó varias fechas el torneo local", dijo.

RATIFICAN SANCIÓN

Cabe precisar que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) desestimó el reclamo de Alianza Lima y ratificó la suspensión de 4 meses contra Ceppelini, por expresiones discriminatorias que tuvo durante el partido de vuelta ante Boca Juniors por Copa Libertadores.