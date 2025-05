Quinteros indignado con sanción a Gorosito: "Valera le mentó la madre al árbitro y le pusieron 4 fechas nomás"

El exfutbolista Henry Quinteros se pronunció tras conocerse que la Comisión Disciplinaria de la FPF sancionó con 8 fechas de suspensión al entrenador de Alianza Lima, Néstor Gorosito, por cruzar la cancha y realizar gestos al árbitro Bruno Pérez durante el partido contra Cienciano.

En declaraciones para el programa "Desmarcados" el referente blanquiazul expresó su indignación con el castigo impuesto a Gorosito y cuestionó que la sanción se haya aplicado en base a "dichos y suposiciones".

"Me parece mucho ocho fechas, me parece demasiado, sinceramente. ¿Por qué ponen supuesto? Por suposiciones no vas a castigar", cuestionó el también exjugador del cuadro íntimo.

COMPARACIÓN CON VALERA

En ese sentido, Quinteros hizo una comparación del caso de Gorosito con el del delantero Álex Valera, quien protagonizó un hecho polémico en el 2023, cuando le mentó la madre al árbitro Edwin Ordóñez.

"A Valera le pusieron cuatro fechas nomás. Le mentó la madre al árbitro, lo expulsaron y lo suspendieron. ¿Cuántos meses pasaron? ¡Seis meses y recién lo suspendieron! Jugó el campeonato entero. No seas malo, pues", sostuvo.