Barcos sobre el partido ante Talleres: "Vamos a ir a ganar pero si no podemos ganar, que no se pierda"

El delantero de Alianza Lima, Hernán Barcos, se pronunció sobre el partido de este jueves por Copa Libertadores ante Talleres de Córdoba, encuentro válido por la quinta fecha de la Fase de Grupos.

En declaraciones a la prensa, el "Pirata" resaltó la importancia de conseguir los tres puntos en el cotejo ante los argentinos, sin embargo y considerando que juegan de visita, precisó que el empate tampoco sería un mal negocio.

"Es importante no perder, vamos a ir a ganar pero si no podemos ganar, que no se pierda [...] el grupo es el mismo de comienzos de año y no nos podemos olvidar de jugar al fútbol", dijo.

SOBRE PABLO LAVANDEIRA

Asimismo, Barcos lamentó la lesión de Pablo Lavandeira y aseguró que su ausencia representa una baja muy sensible para el plantel: "Obviamente duele porque (Lavandeira) es un jugador importante para el equipo, con el que el entrenador cuenta siempre pero hay que seguir buscando alternativas", sostuvo.