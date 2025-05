Ferrari rechaza posible sanción al Monumental: "No se han tirado bengalas, no se ha apagado la luz"

El administrador de Universitario de Deportes, Jean Ferrari, se pronunció tras el lamentable episodio ocurrido el día de ayer tras la derrota del cuadro crema ante Alianza Atlético de Sullana, cuando un grupo de hinchas protagonizaron una acalorada discusión con algunos jugadores.

En declaraciones para RPP Noticias, el titular del conjunto merengue lamentó lo ocurrido y aseguró que se aplicarán sanciones severas contra los barristas que estuvieron involucrados en el altercado.

"Las sanciones que podamos tomar serán medidas drásticas. Pero, debemos ir paso a paso, no podemos adelantarnos a nada. Debemos seguir un procedimiento: informe y la denuncia", dijo.

SOBRE POSIBLE SANCIÓN

Asimismo, Ferrari consideró que no existen motivos válidos para que se aplique una sanción al Estadio Monumental por lo ocurrido el último fin de semana: "No se han tirado bengalas, no se ha apagado la luz. No ha sido contra un rival, sino un tema interno", sostuvo.