¿Se irá al Real Madrid?: Xabi Alonso anuncia que deja la dirección técnica del Bayer Leverkusen

El entrenador español del club alemán Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, anunció que abandonará la institución a la conclusión de la presente temporada en la Bundesliga.

"El club y yo hemos decidido que van a ser los últimos dos partidos como entrenador", dijo Alonso en la rueda de prensa previa al partido de la 33º y penúltima fecha de la Bundesliga, donde chocarán con el Borussia Dortmund.

¿Madrid lo espera?

Como se recuerda Alonso ganó con el Leverkusen el doblete local la pasada campaña, la Bundesliga y la Copa de Alemania.

Cabe señalar que, se especula a que club llegará la próxima temporada, pero el mismo Xabi no ha querido desvelar su próximo destino: "No es el momento de hablar del futuro", ha dicho, pero no se descarta que su destino sea el Real Madrid.