Gregorio Pérez anhela que Universitario consiga el tricampeonato: “Tiene un buen equipo”

Durante estas 11 fechas que se han disputado en la Liga 1 2025, Universitario ha demostrado que hasta el momento es el mejor equipo del Torneo, el cual lidera con 23 puntos, por lo que el combinado crema busca conseguir su tercer campeonato nacional consecutivo.

El exentrenador del plantel merengue, Gregorio Pérez, quien es recordado por la hinchada, reveló que le gustaría que el club pueda alcanzar un nuevo tricampeonato en su historia. “Ojalá que sí. Esto es fútbol, y la ‘U’ tiene un buen equipo”.

ADMIRACIÓN PARA JEAN FERRARI

Para ningún simpatizante de Universitario es un secreto que el administrador Jean Ferrari desde su llegada ha conseguido logros gratificantes para la institución, por lo que, ‘Goyo’ Pérez destacó su trabajo al frente del club merengue.

“Es un hombre que no tiene techo, es muy capaz, no me cabe la menor duda que se va a seguir superando, lo que ha hecho y seguirá haciendo por la ‘U’ es algo que ustedes a diario lo ven”, enfatizó el uruguayo.

Cabe mencionar que, la ‘U’ recibirá este jueves a las 9:00 p.m. en el Estadio Monumental a Independiente del Valle por la fecha 4 de la Copa Libertadores 2025, mientras que el domingo 11 por la jornada 12 el plantel se medirá ante Alianza Atlético.