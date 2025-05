Presidente de CONAR responde a Franco Navarro: "Que solicite árbitros extranjeros"

El presidente de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), Winston Reátegui, se pronunció tras las recientes declaraciones del director deportivo de Alianza Lima, Franco Navarro, quien arremetió contra el arbitraje y la propia CONAR tras la derrota del cuadro íntimo ante Cienciano.

En conferencia de prensa, Reátegui respondió al directivo aliancista y lo instó a solicitar árbitros extranjeros para los partidos del cuadro de La Victoria en el torneo local, ante su disconformidad con los réferis nacionales.

"Yo pongo un ejemplo: si coloco a un trabajador de seguridad en mi empresa, ¿voy a necesitar de sus servicios si sé que es tendencioso? No. Por eso, invito al señor Navarro a que solicite árbitros extranjeros. Si esa es la solución para ellos, háganlo. Nosotros no tenemos ningún problema. Vaya a la Liga 1, requieran, se les envía los árbitros extranjeros y así ellos van a quedar tranquilos", dijo.

¿QUÉ DIJO FRANCO NAVARRO?

Tras la derrota ante el "Papá" en Matute, con un polémico arbitraje de Bruno Pérez, Franco Navarro arremetió contra el arbitraje nacional y criticó a la CONAR por no delegar árbitros "imparciales" para este tipo de compromisos.

“Tengo un sentir y creo que, más allá de lo que veníamos viendo, nos está pasando factura el no haber ido a la Asamblea el otro día, no pueden ser tan parcializados, esto fue una vergüenza. Nosotros vamos a seguir peleando como Alianza, a los jugadores no podemos decirles nada, no tenemos nada que reclamarles”, manifestó.