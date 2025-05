Villa María del Triunfo será sede del Campeonato Nacional de Hockey 2025 desde este domingo

Todo está listo para el inicio del Campeonato Nacional de Hockey 2025, cuya primera fecha se disputará este domingo 4 de mayo en el Complejo Deportivo IPD Andrés Avelino Cáceres, ubicado en Villa María del Triunfo. El certamen, organizado por la Federación Peruana de Hockey con el respaldo del Instituto Peruano del Deporte (IPD), marcará el comienzo oficial de la temporada.

La competencia contará con la participación de ocho equipos: cuatro femeninos y cuatro masculinos. Se desarrollará en dos torneos: Apertura y Clausura. Los ganadores de cada fase disputarán una gran final al cierre del año para definir al campeón absoluto.

En la temporada pasada, San Silvestre Sport se consagró en la categoría damas, mientras que Lima Cricket hizo lo propio en varones. Ambas escuadras buscarán repetir el título y lograr el ansiado bicampeonato.

El Torneo Apertura se extenderá hasta el 13 de julio, mientras que el Clausura se jugará entre el 10 de agosto y el 26 de octubre.

Estos son los encuentros programados para la primera fecha:

Lima Cricket vs. OMA (Damas) – 08:30 hrs

Santa María vs. OMA (Varones) – 10:15 hrs

Mater vs. San Silvestre (Damas) – 12:00 hrs

Apolo vs. Lima Cricket (Varones) – 13:45 hrs