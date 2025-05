Hernán Barcos: "Con Paolo tenemos una competencia interna, a ninguno le gusta estar en la banca"

El delantero de Alianza Lima, Hernán Barcos, expresó su agradecimiento con el cuadro blanquiazul, desde su llegada en el 2021 hasta hoy, por todos los momentos que le ha tocado vivir con casaquilla íntima.

En declaraciones para Movistar Deportes, el "Pirata" agradeció a los miles de hinchas que ya lo consideran un ídolo del club y señaló que las muestras de cariño han sido determinantes para que su etapa en el equipo se haya prolongado hasta el día de hoy.

"Alianza Lima me dio muchísimo, llegué en un momento difícil para mí, difícil para el club, juntos nos unimos y nos ayudamos mutuamente, por eso me pude mantener acá. Tuve varias opciones de salir pero dije que que acá estoy bien, estoy cómodo, el club me hace bien a mí, a mi familia y yo le hago bien al club. Prefiero quedarme acá bien, cómodo en cuanto a lo que uno siente y percibe, y he dejado opciones importantes de lado por estar acá", dijo.

LA COMPETENCIA CON PAOLO

Asimismo, Barcos confesó que mantiene una competencia sana y alturada con su compañero Paolo Guerrero por el titularato: "A ninguno le gusta estar en la banca porque los dos queremos ser titulares, pero eso no significa que no nos apoyemos. Siempre vamos a sumar", sostuvo.