Entrenador del Ínter sobre Lamine Yamal: "Nunca había visto a un jugador como él"

En la conferencia de prensa después del partido del FC Barcelona contra Ínter de Milán, el estratega italiano se mostró sorprendido por lo que el joven futbolista español realizó dentro del campo: "Nunca había visto a un jugador como Lamine Yamal en los últimos ocho o nueve años. Tuvimos que triplicarlo y, obviamente, se abrieron espacios en otros lados".

Posteriormente, elogió a su propio equipo porque en la segunda mitad lograron controlarlo mejor: "Luego se retrasó y nuestra segunda mitad fue de altísima calidad".

"Sabemos lo que es Lamine, no nos sorprende. Estaba motivado hoy y se ha visto. Es un jugador muy decisivo (...) Todo el mundo ve lo buen jugador que es; es un jugador muy, muy limpio. Intentamos frenarlo, pero no fue fácil porque tiene un gran talento. Espero que no lo dejemos jugar cuando regrese", afirmó el estratega tano.

La llave está abierta

No obstante, Inzaghi también mencionó lo bien que juega el club español y que las posibilidades están abiertas para ambos: "La estrategia del Barcelona es arriesgada, pero da sus frutos. Han marcado más de 150 goles, ya han ganado dos trofeos y están en la lucha por otros dos. Pero nuestro partido fue de altísimo nivel".