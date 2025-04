De instructor de pilates a las montañas: la historia de un corredor extranjero que se enamoró de los paisajes del Perú

El montañismo se ha convertido en una disciplina que congrega a decenas de personas en rutas extremas a lo largo del Perú. Una de las zonas más frecuentadas por los amantes de esta actividad es el Morro Solar, en el distrito de Chorrillos, donde corredores y senderistas encuentran un escenario natural único para ejercitarse.

Entre ellos se encuentra Francisco Torres, ciudadano venezolano de 39 años, quien vive en Perú desde hace seis años. Además de ser instructor de pilates, practica el montañismo desde hace más de dos décadas y desde que llegó al país, el Morro Solar se ha convertido en uno de sus lugares favoritos para correr.

“Comencé este deporte por la aventura, por perderme entre paisajes impresionantes y, sobre todo, por esa sensación de libertad al correr. En todos estos años, una de las cosas que más me ha enamorado del Perú son sus paisajes, especialmente los atardeceres, algo que no he visto en ningún otro país”, comenta Francisco.

‘Pancho’, como lo conocen sus amigos, asegura que lo más importante para iniciarse en este deporte es atreverse. Señala que Lima tiene múltiples espacios donde se puede practicar montañismo, como el Parque Ecológico de La Molina, el cerro San Cristóbal, zonas en Pachacámac, las dunas de San Bartolo e incluso tramos de la Costa Verde.

EQUIPO ESENCIAL PARA ESTE DEPORTE

Advierte que, como todo deporte, el montañismo también presenta riesgos. Por eso, recomienda tomar precauciones y contar con el equipo necesario: zapatillas adecuadas, bastones, sistema de hidratación y un silbato para pedir ayuda en caso de emergencia. “Hay que estar preparados para no pasarla mal”, afirma.

Francisco confiesa que esta disciplina le enseñó a no rendirse y lo llevó a especializarse a fondo sobre este deporte. “Cuando decidí dedicarme al 100%, empecé a estudiar anatomía, fisiología, historia del deporte. No podía dejar de leer libros ni ver documentales. Así descubrí que esta era mi verdadera pasión”, resalta.