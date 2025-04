André Carrillo sobre paso de Fossati en la Selección: “Habían cositas que no entraban con los jugadores”

Tras la salida de Jorge Fossati de la Selección Peruana a inicios de año, el delantero nacional André Carrillo se pronunció sobre el paso del ‘Nono’ por el banquillo de la ‘bicolor’ y aseguró que la idea de juego que se buscaba plasmar en el campo, no terminaba de entenderse en su totalidad.

"La relación con el profesor fue muy buena con nosotros. Él nos daba súper confianza, pero habían cositas que no entraban con los jugadores. No sabía bien explicarlo", indicó que el atacante de Corinthians en una entrevista.

SISTEMA DE JUEGO DEL URUGUAYO

En medio de las especulaciones que surgieron por un mal clima en la interna del plantel, la ‘culebra’ dejó en claro que el plantel no estaba totalmente convencido del sistema de juego de Jorge Fossati, ya que, estaban acostumbrados a una idea, la cual venía dando resultados.

“Eran otras ideas, la gente no estaba contenta. Eran cosas que nosotros sentíamos dentro. No estábamos muy contentos y no por el entrenador, sino que no sé qué pasaba. Era una vibra rara dentro de la zona de jugadores que no estaba fluyendo”, enfatizó.

Cabe precisar que, luego del paso del ‘nono’ por la Selección Peruana, el entrenador uruguayo regresó al banquillo de Universitario en reemplazo de Fabián Bustos. El ‘nono’ se estrenó con el combinado crema el domingo 27 con una goleada 6-0 ante UTC.