Alfonso Dulanto: “Paolo Guerrero no está para jugar 90 minutos con la Selección Peruana”

Por: Manuel Silva Córdova

Ha deleitado con su estado de juego por varios clubes del Perú y algunos del extranjero. En medio del mal momento que atraviesa la Selección Peruana, Alfonso ‘Pocho’ Dulanto sostuvo una entrevista con Panamericana.pe donde expresó su punto de vista por la situación de la ‘bicolor’ en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Además, también opinó sobre la Liga 1 2025, torneo que tiene expectantes a los hinchas del Balompie nacional.

SELECCIÓN PERUANA

¿Cómo tomaste el nombramiento de Óscar Ibáñez como entrenador de la Selección Peruana?

Lo llamé para felicitarlo porque llegar a ser entrenador de una selección es importante y sobre todo no solo fue un compañero, sino un amigo (…) Creo que Ibáñez tuvo una importancia en el comando de Ricardo Gareca porque fue el preparador de arqueros. A muchos no le gustó la idea, y a otros sí. Se volvió a jugar como se hacía con Gareca hace siete años.

¿Crees que Óscar Ibáñez tuvo un plus por haber estado en el comando técnico de Ricardo Gareca sobre otros candidatos?

Nunca hablaron de los candidatos (…) En realidad tomar a la Selección Peruana era un fierro caliente, debido a las cosas que venían pasando durante todo este tiempo en las Eliminatorias. Nos fue mal con Juan Reynoso y también con Jorge Fossati. Entonces, al final la apuesta por Ibáñez ha sido la medida más correcta en el sentido de volver al estilo de juego que tenía la Selección con el tradicional 4-3-3 (…) Ibáñez era una pieza importante que tenía Ricardo Gareca en el comando técnico de Perú. En la primera conferencia de prensa de Óscar Ibáñez parecía que se escuchaba a Gareca sobre todo en el tema de la valoración al futbolista peruano.

¿Era Ibáñez el indicado de ser el entrenador de Perú en reemplazo de Jorge Fossati?

Creo que la experiencia ganada como futbolista y entrenador de equipos de primera división del Fútbol Peruano fue algo crucial en el nombramiento de Óscar Ibáñez (...) La idea en la Selección, es recuperar el fútbol que teníamos en comparación a lo que se estaba jugando. Creo que se mejoró algo, porque se recuperó a jugadores que no querían venir a la Selección

Hablas de recuperar algo. ¿Crees que con Reynoso y Fossati se perdió el estilo de juego que tenía Perú?

No es el estilo de juego, sino la manera de jugar de ellos (…) Nos habíamos acostumbrado a jugar Perú era como lo había dejado Ricardo Gareca (…) Pienso que en el segundo proceso de Ricardo Gareca se debió hacer un recambio regeneracional de manera paulatina.

Tenemos 10 puntos en las Eliminatorias y a cinco de repechaje. ¿Se podrá lograr el milagro?

En ese tema, me pongo como el ‘Cuto’ (Guadalupe) creo en la fe. Los partidos que nos toca jugar que son dos de local, los tenemos que ganar y tratar de rescatar puntos de visita ante Uruguay y Colombia (…) Hay precedentes que se puedan dar (…) Creo que lo importante en el proceso de Ibáñez es la recuperación de algunos jugadores como André Carrillo y Renato Tapia.

Hemos hablado de Reynoso y Fossati. ¿Quién hizo un buen trabajo al mando de la Selección?

Es complicado porque el tema de las estadísticas lo sepultan a los dos. Los números nos marcan que no nos fue bien con los dos técnicos.

¿Consideras que Paolo Guerrero debe seguir siendo llamado a Perú o deberían darles chance a otros atacantes?

Mientras que él (Paolo Guerrero) pueda (debe seguir siendo convocado), pero no está para jugar 90 minutos. Me sorprendió verlo jugar todo el partido ante Venezuela (…) Pensé que iba a estar el primer tiempo y luego iba a entrar Lapadula, pero no fue así.

Foto: Renato Portocarrero Reyes

¿Quién es el principal culpable de que Perú no se encuentre en un buen nivel en las Eliminatorias?

Es un facilismo decir los culpables son tal y cual persona (…) Creo que dentro de la cancha no juegan ni Agustín (Lozano) ni Juan Carlos (Oblitas), solo los 11 elegidos por el entrenador (…) Debemos tomarnos el tiempo para saber que realmente queremos. Fuimos al Mundial (Rusia 2018) y no hemos crecido nada en el ámbito deportivo interno, estamos decayendo cada día más. Estamos fallando en la totalidad de todo lo que nos está pasando en el Fútbol Peruano (…) No solo estamos mal en tema de FPF, sino también, en los clubes.

Si Óscar Ibáñez es sustituido de la Selección ¿A quien propondrías para que dirija a Perú?

Es difícil dar un nombre porque las estadísticas pueden jugar en contra o a favor del entrenador (…) Si tiene que venir uno, debe hacerlo desde junio para dirigir los partidos que restan (en Eliminatorias) e iniciar el otro proceso (…) Me gustaría que venga a dirigir a la Selección Peruana, Martín Palermo (…) Ha sido goleador en todos los equipos que ha jugado y creo que ser seleccionador argentino te da otro plus. Me gustaría que venga él, se ha capacitado bien para lograr lo que hasta el día está haciendo.

TORNEO PERUANO

Está temporada, el Torneo Peruano está de candela donde equipos de la capital e interior del país están siendo los protagonistas. Ante este buen momento que se vive en el balompié nacional, ‘Pocho’ Dulanto brinda una opinión al respecto.

Foto: Renato Portocarrero Reyes

Por lo visto en las primeras fechas de la Liga 1 2025: ¿Quién viene mejor la ‘U’, ¿Alianza, Cristal u otro equipo?

El único que viene mal de los mencionados es Sporting Cristal. Creo que Alianza y Universitario están haciendo bien su trabajo en el Fútbol Peruano y podrían dar alguna sorpresa a final de temporada.

Se fue Fabián Bustos de Universitario. ¿A quien te hubiese visto como entrenador?

Me hubiese inclinado por Juan Reynoso porque ya ha estado en el club. Lo sacó campeón. Tiene vitrina y peso (…) Reynoso ya conoce el Fútbol Peruano.

El hincha de la ‘U’ está disconforme con las contrataciones del club. ¿Qué opinas?

Definitivamente el hincha se molesta porque siempre quieren traer a un jugador referencial, pero lo que sucede es que no se sabe esperar a los futbolistas. Acoplarse al Fútbol Peruano no es fácil (…) El tema de jugar en el medio peruano implica varias cosas como viajar a la selva, luego estar en altura y selva. Tienes tres climas diferentes y cada siete días lo cambias (…) No es fácil el tema territorial para el jugador extranjero.

Ahora hablando del compadre. ¿La idea de Néstor Gorosito está siendo entendida en Alianza Lima?

Creo que el clima que ha generado Gorosito es bueno. Ha llegado y ha hecho que los jóvenes del equipo crean en su trabajo (…) No es nada fácil lograr lo que ha conseguido Alianza Lima en la Copa Libertadores.

Por su buena campaña los hinchas lo piden en la Selección. ¿Crees que pueda suceder ello?

Hay que pensar que no solo es llegar a la Selección, sino el propósito de lo que realmente se busca alcanzar (…) Cuando escuche que lo nombren desde la Federación, recién podría opinar (…) Es una propuesta que se pueda dar.

