Paolo Guerrero sobre su retiro: "En diciembre voy a decidir si puedo seguir"

El delantero de Alianza Lima, Paolo Guerrero, se pronunció sobre el buen momento que traviesa en el cuadro blanquiazul y su cuota goleadora que alegra a toda una hinchada blanquiazul, tanto en el torneo local como en Copa Libertadores.

En declaraciones para Canal N, el atacante de 41 años señaló que, pese a su edad, se encuentra muy bien físicamente para seguir compitiendo al más alto nivel, por ello, indicó que su retiro a fin de año aún es tema de evaluación.

"La gente me pregunta hasta cuándo piensas jugar, pero puedo decirle que yo me siento bien, termino los partidos bien, no me lesiono, no me siento cansado... y al final de año haré una evaluación conscientemente y ahí definiré si estoy para jugar o no. Sí, en diciembre voy a decidir si puedo seguir, por ahora yo me siento muy bien", dijo.

¿BARCOS SE RETIRARÁ?

Cabe precisar que previamente, el delantero Hernán Barcos confesó estar en duda sobre retirarse a final de temporada, pese a que inicios de año se mostró firme en su decisión: "Es difícil retirarse, difícil pensar esa decisión", sostuvo.