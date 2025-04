Jorge Fossati y el mensaje que ilusiona a los hinchas: “La 'U' no puede tener objetivos pequeños”

Tras ser anunciado el fin de semana como nuevo entrenador de Universitario en reemplazo de Fabián Bustos, Jorge Fossati llegó a Lima en horas de la mañana de este martes 22 de abril, para asumir la dirección técnica del equipo.

En sus primeras declaraciones, el ‘Nono’ mostró su felicidad por regreso al club con el que pudo salir campeón en la temporada 2023 luego de vencer por un marcador global de 3-1 a Alianza Lima, y así, lograr la estrella 27 de la institución merengue.

“Felices por retornar inesperadamente y mañana nos extenderemos más en la presentación. Me sorprendió, yo no tenía que esto podría pasar. Es volver a un club que quiero mucho", aseveró el uruguayo a su arribo al aeropuerto Jorge Chávez.

EL CLUB TIENE METAS MAYORES ESTE AÑO

A pesar de que Universitario es líder de la Liga 1 2025 con 20 puntos, Jorge Fossati manifestó que el equipo tiene la obligación de conseguir el tricampeonato nacional y también avanzar en la Copa Libertadores 2025, certamen en el que todavía no consigue sumar.

“En la ‘U’ no se puede tener objetivos pequeños. Por supuesto, con todo el respeto a los rivales, estando en la ‘U’ no puedes pensar en otra cosa; después, se dará o no se dará, porque hay otros con cualidades para pelear. Nosotros venimos con esa ilusión”, comentó.

Cabe mencionar que, el exentrenador de la Selección Peruana será presentando el miércoles 23 de abril en una conferencia de prensa. El ‘Nono’ podría debutar en el comando técnico merengue este domingo a las 6:00 p.m. en el compromiso ante UTC en el Estadio Monumental.