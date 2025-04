Paulo Autuori, nuevo DT de Cristal: "Yo he elegido estar acá porque creo en el jugador peruano"

El director técnico brasileño, Paulo Autuori, se pronunció tras ser presentado en conferencia de prensa como nuevo entrenador de Sporting Cristal, club que asume en reemplazo del argentino Guillermo Farré.

En entrevista para Radio Ovación, el nuevo estratega bajopontino expresó su felicidad por volver a dirigir en la Liga 1 después de mucho tiempo y ratificó su confianza en la calidad del futbolista peruano.

"Me han tratado muy bien, siempre tengo gratitud con el pueblo peruano. Este año cumplo 50 años de fútbol, a Dios gracias puedo elegir a donde voy, yo he elegido estar acá y agradezco la oportunidad que Cristal me proporciona de volver a Perú, porque creo en el jugador peruano", dijo.

TRABAJO CON JUVENILES

"Me encanta trabajar con los jóvenes, siempre tuve una mirada muy clara para las canteras, pero no lo hago por hacer, sino porque siento que hay necesidad", añadió.