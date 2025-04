Mosquera destaca llegada de Autuori a Cristal: "Quiero que camepone y le vaya bien"

El director técnico peruano, Roberto Mosquera, se pronunció sobre la llegada de Paulo Autuori como nuevo entrenador de Sporting Cristal, quien asume el cargo en reemplazo del argentino Guillermo Farré.

En entrevista para Radio Ovación, el extécnico del cuadro bajopontino destacó la llegada de Autuori a tienda celeste y no dudó en expresarle sus mejores deseos con el club en la presente temporada.

"Yo me he sentido ilusionado cuando Paulo Autuori pisó el aeropuerto Jorge Chávez, ya que podemos ver un futuro más claro, ya que se trata de un hombre de fútbol, que conoce la altura y sabe lo que es Sporting Cristal. Me encanta, quiero que campeone y le vaya bien", dijo.

OFERTAS PARA DIRIGIR

Asimismo, Mosquera reveló que ha recibido hasta tres ofertas para volver a dirigir: "Felizmente tengo un buen nombre como entrenador y, si bien había recibido propuestas, estas no tenían mucha solidez. Pero, ahora sí se me han presentado dos ofertas del extranjero y una de acá, por lo que podría ser que vuelva a dirigir. Todo este tiempo me he sentido muy vacío, quiero volver a dirigir porque mi mejor alimento es dirigir", sostuvo.