Lionel Messi habla de la 'bronca' que le tienen los mexicanos: "Ellos tienen una rivalidad con Argentina, pero no existe"

Cualquiera que sea asiduo habitual de internet y es fanático del fútbol podría darse cuenta de que existe una especie de tirria o bronca de los fanáticos mexicanos del 'futbol' contra Argentina y Lionel Messi.

Por eso, en una reciente entrevista que se le realizó al campeón del mundo surgió este tema tras una pregunta que le hizo Pedro Wolf en el programa de YouTube que tiene junto a su padre Quique Wolf: Simplemente Fútbol. "¿Qué disfrutaste más: ¿hacer un gol a México después de todo lo que te estaban gritando, hacerle un gol a Países Bajos después de lo que había pasado con Van Gaal o la revancha contra Croacia después de lo del 2018?", preguntó el menor de los Wolf", el futbolista del Inter Miami mencionó el gol a México en la segunda fecha de fase de grupos del Mundial de Qatar.

No obstante, aclaró por qué sintió tanta algarabía en esa anotación: “En realidad de disfrutar, disfruté todo. Desde el primer día hasta el último porque lo disfruté muchísimo e iba con esa intención de pase lo que pase disfrutar todos los momentos al máximo. Pero quizá el mayor deshago fue el de México. No por la gente, pero para nosotros era un desahogo y nos daba la tranquilidad de volver a ser lo que éramos y de depender de nosotros”.

Luego, Pedro Wolf repreguntó para conocer sobre la opinión de Messi sobre las ácidas críticas que recibe por parte de los hinchas mexicanos: "Me imagino que después viste todos los resúmenes en YouTube en qué los hinchas decían ‘dónde está Messi’ y en el momento en qué estaban diciendo eso los clavaste", la 'Pulga' declaró que se siente extrañado por esa actitud de los hinchas de la 'tri'.

“En realidad no sé con los mexicanos de cuando arrancó esa rivalidad, esa bronca porque yo siempre me sentí muy querido por la gente de México. Nunca falté el respeto a nadie. Pero creo que ellos se pusieron en una posición en tener una rivalidad con nosotros que no existe realmente. No existe una comparación entre nosotros (Argentina) y México y no sé dónde nació eso. Pero fue más el desahogo de la importancia del gol que contra la gente. Pero sí estaba bravo (el partido) dentro de la cancha porque México lleva gente siempre a todos lados en todas las competiciones y creo que fue el único partido que se sentía que había una hinchada pareja”, concluyó el astro argentino.

Puedes observar esta parte de la entrevista en este en el minuto 6:05 de este video:

https://www.youtube.com/watch?v=bx242zV3_ME&t=375s