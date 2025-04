Eva Antezana: “Hay una falta de interés del Estado para difundir el deporte en general”

Por: Manuel Silva Córdova

El Perú se ha caracterizado por ser un país donde se practican diversas disciplinas deportivas, pero valgan verdades, el fútbol, vóley y hasta el tenis, han tenido mucho protagonismo durante los últimos años.

Es por ello, que ante, la falta de difusión de otros deportes Panamericana.pe sostuvo una entrevista con Eva Antezana, competidora y árbitra de Jiu Jitsu, quien explicó en profundidad esta disciplina.

¿Qué es el Jiu Jitsu?

Se basa principalmente en el uso de la fuerza de tu oponente en su contra. Creo que lo más interesante del Jiu Jitsu es que normalmente como mujeres tenemos miedo de enfrentarnos contra alguien más grande o fuerte que nosotras. En el Jiu Jitsu se trata de someter a la otra persona, no necesariamente con fuerza física ni con mayor peso, basta que sepas una buena técnica y eso es lo que le hace muy interesante. Integra elementos de distintas disciplinas, tiene un poco de varias cosas y es muy útil para la vida diaria.

¿Consideras que el Jiu Jitsu es un deporte machista?

No, porque les da a las mujeres confianza, de ir tranquila por la calle o estar tranquila en un entorno donde pueda suscitarse un conflicto, pero estás segura que puedes defenderte. Mucha gente puede pensar que hacer un arte marcial te hace más violento, agresivo, tanto en hombres como mujeres, pero es todo lo contrario (…) Mucha gente que llega al Jiu Jitsu canaliza sus energías (…) Hay mujeres que le pueden ganar a hombres, quienes son muchas más grandes que ellas.

¿Por qué te interesaste por este deporte?

Empecé gracias a un amigo de promoción del colegio y me dijo ¿porque no vienes a probar una clase? Siempre he hecho un deporte toda mi vida y quise un cambio (…) En ese momento tenía mucha energía y por más deporte que hacía no podía dormir bien (…) En la primera clase de Jiu Jitsu no entendí nada (…) Se exige mucha coordinación, pensar bastante, hay gente lo llama el “ajedrez humano”, es pura estrategia. Cada persona tiene un estilo distinto (…) Tarde medio año en comprender realmente la disciplina (…) Me gustó porque me ayudó a canalizar toda mi energía y también mi coordinación.

Al hablar de ello. ¿El Jiu Jitsu te ayudó en tu vida personal?

Definitivamente sí. La confianza que pude tener en mí, fue demasiado grande sobre todo después de que comencé a competir, porque te fijas un objetivo (…) Yo siempre lo vi como algo competitivo, con el propósito de ser mejor (…) Llegaba a entrenar tres veces al día cuando competía seguido, era una sensación de autorrealización (…) Cuando vas a una competencia y ganas tus medallas, es un reconocimiento a todo el esfuerzo que has hecho y definitivamente tu autoestima aumentará (…) En mi caso una vez, me dijeron que las niñas son débiles o no pueden. Eso cambia la forma en que ves tus propias capacidades.

¿Cómo fueron tus inicios en esta disciplina?

Empecé desde los 14 años y competí hasta los 18 (…) Ahora tengo cinta azul cuatro dones y me involucré bastante en el arbitraje.

Al ser un deporte de contacto. ¿Has tenido alguna anécdota que siempre recuerdas?

Lo más irónico, siendo ahora árbitro, es que en mi primer campeonato me descalificaron, pero a los segundos de entrar, porque llegué justo a tiempo y a la competencia debes llegar un poco antes porque no sabes lo que puede pasar.

¿Qué tipos de reglas existen en el Jiu Jitsu y como se determina un ganador?

Las reglas se actualizan todos los años. El ganador no siempre se determina por puntos, sino si logra la submisión del oponente.

Al ser la primera mujer en arbitrar en este deporte. ¿Cómo lo viviste?

Creo que es una de las cosas que más me cuesta siempre. No es como específicamente por ser mujer que me haya pasado algo en mí caso. Hablando en general, me he dado cuenta que la gente subestima mucho a las mujeres porque no es algo común verlas arbitrando (…) Felizmente en mi caso no ha sido así, solamente ha existido la desconfianza (…) El Jiu Jitsu no es un deporte tan grande en el Perú, pero está bastante difundido a lo que era hace unos años. Ha crecido muchísimo, aunque hay deportes mucho más populares. No tenemos federación.

No fue difícil empezar en el arbitraje porque cuando peleas y ya tienes el conocimiento de las reglas, ser arbitro lo hace más fácil (…) Siempre los árbitros se van a llevar algunos comentarios del público.

¿Qué cualidades debe tener una persona que quiera hacer Jiu Jitsu?

La cualidad que debe tener una persona que quiere practicarlo es la "resilencia”, eso es todo, porque no hay otra condición. Veras personas de todas las edades, pesos y tallas (…) Creo que ser una persona resiliente y respetuosa es lo más importante para este deporte porque debes dejar el ego de lado, porque al pelear con un amigo, tienes que cuidar a tu compañero. Hay gente que solo quiere finalizar y ahí viene el respeto por la salud de la persona.

¿Por qué crees que no hay mucha difusión en los medios acerca de esta disciplina?

Creo que no solo pasa en el Jiu Jitsu, es un tema general porque tenemos monopolizada esa atención a los deportes del Perú. Siempre han sido el fútbol, vóley femenino. El fútbol masculino está bastante difundido, pero el femenino no. El vóley femenino es bastante difundido, pero el masculino no. Entonces, básicamente ni para decir que destacamos en esos deportes, porque hay muchos deportes en los que Perú ha ganado bastantes medallas olímpicas, premios Panamericanos, y ni siquiera en esos casos se difunde el deporte. Creo que falta inversión o interés del Estado por seguir difundiendo un deporte en general en el país. Creo que viene de intereses del mismo presidente y del Estado.

¿Consideras que las autoridades del deporte en Perú apoyan a este deporte?

No, especificamente en el Jiu Jitsu no hay apoyo, ya que no tenemos federación, ni un medio legal que nos podría ayudar. Quizás en algún momento solicitar un apoyo al IPD (…) Si no hay Federación no hay como avalar ese deporte. En realidad, el apoyo es cero del Estado porque todos los que hacemos Jiu Jitsu siempre usamos nuestros propios medios. Si alguien quiere representar al Perú afuera (en el extranjero) es por sus propios medios a lo mucho se realizan actividades y entre sus cercanos se apoyan, pero no hay un incentivo del Estado.

¿Qué apoyo necesitan por parte del Estado en Perú para el Jiu Jitsu?

Creo que actualmente lo principal sería un lugar habilitado para entrenar Jiu Jitsu porque cada practicante tiene que abrir su academia y acondicionarla (…) En cambio cuando hay una federación, hay un lugar grande para practicar con profesores calificados. Es una forma más profesional (…) Los campeonatos nacionales e internacionales de Jiu Jitsu son realizados por personas independientes.

¿Qué le falta al Jiu Jitsu para que sea considerado un deporte Olímpico?

Quizás porque le faltan muchas reglas o mayor difusión en algunos países, eso también podría ser una razón válida (…) En Sudamérica, hay algunos países que no tienen Federación de Jiu Jitsu.

¿Mensaje que le darías a las personas que quiere hacer Jiu Jitsu por primera vez?

En verdad mucha gente lo ve como terapia y lo entiendo, porque uno viene con la cabeza con problemas, pero cuando llegas a los entrenamientos, empiezas a botar toda la mala energía (…) Cuando terminas de entrenar estás agotado físicamente, pero descansado mentalmente (…) Lo que se necesita es resiliencia porque no todos lo vamos a entender en la primera clase (…) No tengas miedo a equivocarte, es parte del proceso.