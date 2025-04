Paulo Autuori vuelve a Cristal tras 23 años: firmó hasta 2026

Sporting Cristal ha oficializado el regreso del experimentado técnico brasileño Paulo Autuori como su nuevo director técnico. A través de un comunicado en sus redes sociales, el club bajopontino anunció que Autuori estará al mando del equipo hasta diciembre del 2026, tomando la posta de Guillermo Farré. El entrenador de 68 años, quien ya dejó huella en el club tras consagrarse campeón nacional en 2002, retorna con la misión de reencontrar el rumbo en la Liga 1 y revertir el mal arranque en la Copa Libertadores.

Un regreso con historia y experiencia.

Autuori regresa a La Florida luego de 23 años de su primer paso por el club, grabado por una campaña sólida que culminó con el título nacional. Aunque no se dirige desde su último paso por Cruzeiro en 2023, su trayectoria lo respalda: ha conquistado dos Copas Libertadores, un Mundial de Clubes y títulos en Brasil, Perú, Colombia y Qatar. Sporting Cristal apuesta por su vasta experiencia internacional para fortalecer un proyecto que atraviesa una etapa crítica, especialmente tras caer en sus dos primeros partidos del certamen continental.

El estratega brasileño no desconoce los desafíos del fútbol peruano y ya demostró en 2002 que puede imponer una idea de juego sólida incluso en escenarios adversos. Su anterior campaña con Cristal no fue sencilla: comenzó con resultados irregulares tanto en el torneo local como en la Libertadores. No obstante, logró reestructurar el plantel y encaminarlo hacia el campeonato, demostrando su capacidad para transformar situaciones complicadas en oportunidades.

Autuori asumirá el reto con el objetivo inmediato de mejorar el desempeño del equipo en la Copa Libertadores y consolidarlo como protagonista en la Liga 1. La hinchada celeste recibe su vuelta con ilusión, confiando en que el técnico pueda revivir la mística ganadora que supo imprimir en su anterior etapa. Con contrato hasta fines del 2026, Paulo Autuori tiene la tarea de devolverle a Cristal el protagonismo perdido a nivel nacional e internacional.