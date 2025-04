Manuel Barreto defiende a sus jugadores y afirma que a Valera, Flores, el 'Tunche' y Churín "los llevaría a la Champions"

El director deportivo de Universitario de Deportes, Manuel Barreto, habló sobre el nivel de los futbolistas con quienes cuenta en el plantel. Específicamente sobre su delanteros que reciben duras críticas por el bajo nivel mostrado en Copa Libertadores. Incluso se tomó la molestia de defender a Diego Churín: "Él no ha completado ni tres partidos, tiene que jugar, y cuando juegue, y seamos capaces de generar situaciones para que él pueda convertir o errar, a mitad o fin de año evaluaremos y tomaremos decisiones, pero 'matar' a un jugador por 45 minutos, no porque tiene que tener su tiempo para poder destacar".

Además, no solo arropó al jugador argentino, sino que quiso resguardar el nombre de todos los atacantes que visten hoy la camiseta del primer equipo crema: "Sé que muchos nos dan por muertos, pero esto no ha acabado. Creo a muerte en el plantel de Universitario, banco a 'muerte' a mis delanteros, que dicen que no son para Libertadores, me los llevaría a la Champions, por la confianza que les tengo. Voy a defender con todos los que trabajo".

¿Quiénes son los delanteros de Universitario de Deportes?

En ese sentido, los cuatro artilleros que se pelean por un puesto en el equipo de Ate son Edison Flores, Alex Valera, José Rivera y Diego Churín. Debido a que no han sabido responder en Copa Libertadores, han recibido duras críticas.

Por el momento, este enseñamiento por parte del hincha contra sus jugadores se debe también a que la directiva dejó pasar la oportunidad de contar con los servicios de Raúl Ruidíaz quien juega de delantero y siempre mostró un gran nivel en la U.