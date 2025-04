Dortmund vence a Barcelona, pero no logra avanzar a las semifinales de la Champions League

Desde un comienzo sabían que revertir un 4-0 era complicado, sin embargo, Borussia Dortmund intentó lograr la hazaña en Signal Iduna Park ante Barcelona, pero no se consiguió el objetivo que se plantearon los jugadores alemanes, ya que, el marcador finalizó 3-1, con un marcador global de 5-3.

MOMENTOS MÁS IMPORTANTES DEL DUELO

Dortmund iniciaría el duelo con un tanto a favor a los 11’ luego de un buen disparo del atacante Serhou Guirassy, quien desde el punto penal no fallaría y comenzaría acortar distancia con los españoles.

En los primeros cuatro minutos de haberse iniciado el segundo tiempo, una vez más Guirassy se haría presente en el marcador, pero esta vez con un potente cabezazo pondría el 2-0 desatando el temor en el banquillo blaugrana.

A los 54’, Barcelona reaccionaría y un centro por la zona derecha del campo de Fermín López encontró las piernas de Ramy Bensebaini, quien puso el esférico en su propia puerta y colocó el compromiso 2-1.

La situación era complicada para Borussia Dortmund, pero los alemanes no se darían por vencido y no fue hasta los 75’, donde por tercera vez en el partido, Serhou Guirassy anotaría un gol para el 3-1, resultado que no alcanzaría al plantel para llegar a las semifinales de la Champions League 2025.

Con este pase, Barcelona se encuentra entre los cuatro mejores equipos de Europa, por lo que se encuentra esperando al ganador entre Inter de Milán y Bayern Múnich, equipos que se medirán este miércoles 16 de abril a las 2:00 p.m. (hora peruana).