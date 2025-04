Se realiza con éxito el Campeonato Nacional de tiro con arco y para tiro con arco en VES

En el distrito de Villa El Salvador, la pista atlética del Complejo Deportivo IPD recibe a todos los deportistas que participan en el Campeonato Nacional de tiro con arco y para tiro con arco que se realizará hasta el día de mañana, domingo 13 de abril.

Las pruebas en campeonato se dividen en modalidades Raso, Compuesto y Recurvo, en categorías Sub 10, Sub 13, Sub 15, Sub 18, Sub 21, mayores y seniors.

El torneo cuenta con la presencia de Daniela Campos, medallista de oro en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y en los Juegos Paralímpicos París 2024.

BUSCANDO A LOS SELECCIONADOS

También estará Alexandra Zavala, quien participará en los Juegos Panamericanos Junior 2025, y Beatriz Aliaga, campeona en el Sudamericano 2024 de Brasil.

Cabe señalar que, la competición servirá para formar la selección nacional que competirá en el Sudamericano Open Medellín 2025 que se desarrollará en mayo de este año.