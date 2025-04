Comisión Disciplinaria de la FPF emitió castigos para Universitario y Alianza Lima

El clásico del fútbol peruano dejó un par de polémicas en la mesa porque, más allá de lo ocurrido dentro del campo, ambos clubes reclamaron por sucesos ligados a las celebraciones de cada uno de los goles. En el caso de Alianza Lima señalaron que el entrenador de Universitario, Fabián Bustos, provocó a la hinchada con su festejo.

Por otro lado, desde el cuadro crema denunciaron que tanto los hinchas por el festejo de Kevin Quevedo debían ser objeto de sanción. Hoy salió la resolución de la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol en la que se señala que Fabián Bustos debe estar 4 fechas fuera del banco de la U y también deberá pagar 2 Unidades de Imposición Tributaria.

En el caso de Alianza Lima se debe pagar la misma cantidad por los objetos que arrojaron los hinchas al campo de juego contra el comando técnico de la U.

Kevin Quevedo quedó sin castigo

En el caso del futbolista se conoció que no es objeto de castigo porque no se considera que hubo provocación debido a que su festeja ya lo hizo anteriormente en un contexto que no tenía nada que ver con el cuadro crema.