Sporting Cristal evalúa cambios en el plantel tras despedir a Farré

Sporting Cristal, finalmente anunció la salida de Guillermo Farré como director técnico del primer equipo, tras una seguidilla de resultados negativos. La derrota por 3-0 ante Bolívar en La Paz, por la Copa Libertadores, habría sido el detonante para su destitución. Por el momento, Jorge Soto asumirá la dirección técnica de forma interina para el próximo encuentro ante Cusco FC.

Al respecto, Gustavo Zevallos, gerente deportivo de Sporting Cristal se pronunció sobre quien será el próximo entrenador de los “celestes”. En dialogó con RPP, explicó que los primeros días de la próxima semana serán clave para definir al nuevo estratega que tenga con un perfil alineado con los valores de la institución.

“(Queremos) Un entrenador que conozca lo que es la idiosincrasia del futbolista peruano. Que conozca la historia del club, que sea un técnico que lo que ponga a la vista sea un buen juego. En Cristal, más allá del resultado, la exigencia es el buen juego. Que tenga experiencia y estando un poco de los primeros lugares del Apertura, hay que pensar en el Clausura como el objetivo principal", expresó.

Zevallos, evitó confirmar si Roberto Mosquera o Mariano Soso están en carpeta, señalando que no quiere adelantar nombres hasta tener algo concreto. "No hablaría de nombres porque quiero ser precavido. Así como no oficializamos la salida de Guillermo Farré, me gustaría comentarlo cuando lo tengamos en concreto. No nos queremos apurar porque es una decisión importante para la institución", remarcó.

SALIDA DE ALGUNOS JUGADORES

Además, adelantó que también se están evaluando la incorporación de nuevos jugadores, así como también la salida de algunos elementos. “Acá lo importante son los resultados y las últimas tres derrotas fueron definitivas. Hemos tomado la decisión en el momento oportuno y lo evaluamos", resaló.