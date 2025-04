Lyon y Manchester United no se sacaron ventajas e igualaron 2-2 en los cuartos de final de la Europa League

En el partido de ida por los cuartos de final de la Europa League entre Lyon y Manchester United, ninguno de los dos equipos se sacó ventaja y lograron igualar 2-2 en el Groupama Stadium de Francia, dejando abierta la llave del certamen para cualquiera de las dos escuadras.

MOMENTOS IMPORTANTES DEL COMPROMISO

La primera emoción del compromiso llegó a los 25’ después de un tiro libre ejecutado por el argentino Thiago Almada, disparo que complicó al golero André Onana y terminó ingresando en sus redes para darle la alegría a la afición local.

Los visitantes no querían irse al descanso con el marcador en contra y no fue hasta los descuentos de la primera instancia, donde un cabezazo de Leny Yoro, no fue contenido por el guardameta Lucas Perri y decretó el 1-1 transitorio.

A los 88’, un centro del portugués Bruno Fernández en área de Lyon encontró la cabeza del atacante Joshua Zirkzee, quien se impuso en lo más alto y puso el 2-1 del enfrentamiento, sin imaginar, que en los últimos instantes del partido todo cambiaría.

Mientras el banquillo del Manchester United festejaba el triunfo en los últimos 30 segundos del duelo, el delantero Rayan Cherki, aprovechó un rebote dejado por Onana en su área para colocar el empate final del encuentro.

Cabe mencionar que, el enfrentamiento de vuelta entre ambas escuadras será el próximo jueves 17 de abril a las 2:00 p.m. (hora peruana) en Old Trafford. ¿Los ‘reds devils’ podrán sentenciar la llave en su estadio y con su gente?