Guerrero dice que los zagueros buscan sus codos para que le saquen amarilla: “ponen la cara en mi codo”

Paolo Guerrero generó controversia con sus recientes declaraciones, luego del clásico donde Alianza Lima y Universitario empataron con 1 – 1 por la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025. El delantero fue amonestado tras propinarle un codazo a William Riveros.

Al respecto, Guerrero pidió analizar este tipo de jugadas porque, según explicó, los zagueros estarían buscando poner la cara en su codo para que sea sancionado con una amarilla.

"Últimamente, eso quiero recalcar, y ojalá se pueda ver y analizar porque, últimamente, los zagueros, cuando yo salto —obviamente no voy a saltar recto— tengo que abrir los brazos para tomar impulso, y ellos están poniendo la cara en mi codo para que me saquen amarilla y yo jugar condicionado", manifestó.

JUEGO CONDICIONADO

Después señaló que considera este tipo de jugadas injustas. “Eso es lo que tienen que ver porque me parece un poco injusto. En ningún momento yo abro los brazos aquí arriba. Yo salto aquí (mostrando sus codos a la altura del pecho). Y ellos ponen la cara. Es un poco injusto porque al final, entonces no salto, entonces dejo que él se lleve la pelota o que él la cabecee. Yo voy a disputar la pelota justo, pero ponen la cara ahí para que me saquen amarilla y yo jugar condicionado", aseguró.

“TUVIMOS TODO PARA GANAR”

Más adelante, al ser consultado sobre el final del partido, el delantero señaló que su equipo tenía todo para ganar: "Tuvimos todo para ganar y tuvimos la infelicidad que faltando un minuto nos hacen el empate", señaló, además agregó: “Hicimos el sacrificio, el desgaste, lo que generamos, la determinación que tuvimos, es parte del fútbol, pero nosotros jugamos con mucha más ambición”, explicó.