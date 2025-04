Entrenador de Cienciano sobre Christian Cueva: “Su situación personal se ha desbordado”

En las últimas semanas Christian Cueva ha aparecido más en las páginas de entretenimiento que en las deportivas. Tras esta situación, el entrenador de Cienciano, Cristian Díaz, se pronunció acerca de la situación que vive ‘Aladino’.

El estratega de el ‘Papá’ aseguró que, en estos momentos, el mediocampista nacional no se encuentra viviendo un buen momento a nivel futbolístico, debido a que los jugadores cuando están involucrados en problemas extradeportivos, no pueden tener un buen desempeño en el terreno de juego.

“Christian es un buen ‘pibe’, pero, personalmente, siento que esa situación personal que vive lo ha desbordado, y eso nunca es bueno. No me ha agradado, porque siempre queremos tratar de vivir en paz dentro de nuestro espacio, que es Anta, donde convivimos, y este tipo de cosas que no son nada buenas. Personalmente, no me ha agradado”, aseguró.

ESTRENO EN LA COPA SUDAMERICANA

A pesar de estos problemas que atraviesa en su vida privada, Cienciano confía en el desempeño de Christian Cueva, quien buscará apoyar al equipo cusqueño en su debut en la Copa Sudamericana 2025 hoy a las 7:30 p.m. ante Atlético Mineiro.