Gorosito tras derrota ante ADT: "Esto de viajar de una forma tan improvisada no puede volver a pasarnos"

El director técnico de Alianza Lima, Néstor "Pipo" Gorosito, se pronunció tras la dura derrota del cuadro íntimo por 3-0 el último fin de semana en su visita al ADT de Tarma, encuentro válido por la sexta fecha del Torneo Apertura.

Al respecto, el estratega argentino expresó su desazón por el resultado adverso y cuestionó las condiciones en las que se dieron el viaje del equipo a Andahuaylas, teniendo en cuenta el pedido previo para postergar dicho encuentro.

"Me quedé con mucha rabia e impotencia porque es difícil construir prestigio y muy fácil tirarlo a la borda. Sin duda molesta porque para elaborar un edificio o lo que sea demora un montón de tiempo, pero para destruirlo se hace en dos minutitos. Esto de viajar de una forma tan improvisada ya no puede volver a pasarnos tomando en cuenta que hasta el viernes no se sabía si se jugaba este partido o no", dijo.

SOBRE ADT

No obstante, pese a las complicaciones previas al encuentro, Gorosito reconoció la superioridad del cuadro tarmeño: "El rival terminó de justificar el triunfo más allá que el primer tiempo haya sido un poco más parejo", sostuvo.