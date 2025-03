Bryan Reyna critica al árbitro tras derrota de Perú: “Me chocó en la cabeza, no en la mano”

La polémica sigue encendida tras la derrota de Perú ante Venezuela en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Uno de los momentos más comentados fue el gol anulado a Bryan Reyna, quien rompió su silencio al llegar al aeropuerto Jorge Chávez y expresó su indignación por el fallo arbitral. El ‘Picante’ aseguró que la pelota nunca impactó en su mano, como indicó el VAR.

“TENGO LA MANO PEGADA, ME CHOCA EN LA CABEZA Y LA RODILLA”

Reyna, actual jugador del Belgrano de Argentina, fue enfático al explicar la jugada que pudo cambiar el rumbo del encuentro disputado en Maturín. “Ahí ven las cámaras, no me choca en la mano. Tengo la mano pegada, me choca en la cabeza y va directo al arco. Me choca en la rodilla”, afirmó ante la prensa. Según el extremo, la decisión del árbitro Cristián Garay fue injusta y condicionó el resultado.

Además del gol anulado, el futbolista también cuestionó otras decisiones del árbitro chileno. “Mucha injusticia en el partido, le hacen un penal a Guerrero, luego una mano… Todo muy mal, no pasan mucho la repetición del gol”, agregó con evidente molestia. Perú perdió 1-0 con gol de Salomón Rondón y se aleja del sueño mundialista.

AÚN SUEÑA CON EL REPECHAJE

A pesar del revés, Reyna mantiene la esperanza: “Siempre hay posibilidades. El plantel está unido, jugamos bien, hicimos un gran partido afuera. Ahora todos mis compañeros van a esforzarse en sus clubes para llegar bien a la próxima fecha doble”. Perú se ubica en la penúltima posición de la tabla con 10 puntos, a cinco de la zona de repechaje que ocupa Venezuela.