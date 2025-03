Directivo de la FPF sobre árbitro Cristian Garay: “No hizo el mejor trabajo, pero no fue por su nacionalidad”

Tras el cuestionado arbitraje del chileno Cristian Garay en el compromiso entre Perú y Venezuela en Maturín, por la fecha 14 de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, desde el directorio de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) emitieron un pronunciamiento al respecto.

En declaraciones, el integrante de este grupo de trabajo de la FPF, Freddy Ames, mencionó que a pesar de que muchos hinchas mostraron su incomodidad por el desempeñó del colegiado, tuvo algunas fallas, que a la postre no terminaron de influenciar en el resultado final.

"Los árbitros son asignados y hay que aceptar la designación. Creo que el árbitro falló, no hizo el mejor trabajo, pero no por su nacionalidad. Estamos preocupados porque el árbitro no actuó como debió actual, pero no tiene nada que ver con la nacionalidad", aseveró.

NO ESTUVO DE ACUERDO CON LO QUE DIJO PAOLO GUERRERO

Luego del pitazo final del partido de Perú ante Venezuela, Paolo Guerrero explotó por el desempeño de Cristian Garay y manifestó que no era posible que les hayan puesto un árbitro de Chile, país que también está luchando por un boleto a la cita deportiva del próximo año.

Al parecer estas declaraciones no cayeron muy bien en la FPF y Freddy Ames señaló que estaba inconforme con lo vertido por el ‘depredador’. "No, no estoy de acuerdo, porque vuelvo a decir. El desempeño de un árbitro no depende de la nacionalidad".