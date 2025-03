Pedro Gallese tras penal polémico cobrado a Carlos Zambrano: “El arbitro no quiso ir al VAR”

La derrota de la Selección Peruana 1-0 ante Venezuela continúa generando polémicas. Tras el compromiso, el arquero de la bicolor Pedro Gallese se pronunció acerca del penal dudoso que cobró el arbitro Cristian Garay a Carlos Zambrano.

En declaraciones, el guardameta nacional comentó que habló con el defensor de Alianza Lima, quien le dijo que todo había sido limpio, por lo que le causó una incomodidad que el colegiado no se apoyo el video arbitraje antes de tomar la decisión del cobro del penal.

“Pregunté a varios amigos que vieron las jugadas por la televisión y me dijeron que no hubo repeticiones ni en los jalones contra nuestros jugadores en área venezolana, ni en el gol que nos anularon. En el penal que nos cobran Carlos (Zambrano) me dice que va a disputar el balón, el árbitro no dudó y no quiso ir al VAR para ver la jugada", indicó.

¿AÚN TIENE CHANCES PERÚ PARA LLEGAR AL MUNDIAL 2026?

Este tropiezo ha hecho que la Selección Peruana se encuentre al borde de la eliminación, sin embargo, existe una probabilidad bien baja para que la bicolor llegué al Mundial 2026. Aunque sea difícil, el plantel de Óscar Ibáñez se ubica a 5 puntos de repechaje a 12 unidades de disputarse. ¿Logrará la blanquirroja escalar posiciones?