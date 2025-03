Revelan audios del VAR sobre jugada de Paolo Guerrero: descartan penal por “mano no sancionable”

La polémica no cesa tras la derrota de Perú frente a Venezuela en Maturín, por la fecha 14 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Uno de los momentos más discutidos del partido fue una jugada en la que Paolo Guerrero remató al arco y el balón impactó en el cuerpo del defensor venezolano Nahuel Ferraresi. La Selección Peruana pidió penal, pero el árbitro Cristian Garay decidió no sancionar falta. Ahora, Conmebol reveló el audio del VAR que respaldó esa decisión.

DESCARTAN PENAL POR “MANO NO SANCIONABLE”

A través de sus canales oficiales, Conmebol publicó la conversación completa entre el árbitro chileno Cristian Garay y los asistentes del VAR, donde se explica por qué no se cobró penal. En el audio se escucha: “El árbitro observa la acción y deja que el juego continúe. El VAR hace un chequeo protocolar, analiza con distintos ángulos y velocidades... Mano no sancionable, no penal”.

Según la interpretación de los jueces, la mano de Ferraresi estaba “pegada al cuerpo”, motivo por el cual no se consideró infracción. Esta explicación técnica ha generado reacciones divididas entre hinchas, analistas y exfutbolistas, quienes siguen cuestionando la coherencia del uso del videoarbitraje en momentos clave de las Eliminatorias.

¿FUE "MANO PEGADA AL CUERPO"?

El conductor de Teledeportes, Raúl Romero, también mostró su desacuerdo con la decisión arbitral, en la que se decidió no sancionar al jugador venezolano por "mano pegada al cuerpo". A su entender, el ángulo del brazo del jugador no mostraría una posición natural, además criticó que no se analizara más la jugada, ya que las imágenes compartidas por el VAR no son lo suficientemente claras.

PERÚ, AL BORDE DE LA ELIMINACIÓN

Con esta nueva controversia arbitral, Perú se mantiene en la penúltima posición de la tabla con 10 puntos, a cinco del repechaje, cuando solo quedan cuatro fechas por disputar. La jugada de Paolo Guerrero pudo significar el empate y mantener vivas las esperanzas mundialistas, pero la decisión del VAR dejó al equipo de Óscar Ibáñez sin respuesta.