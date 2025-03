Perú vs Venezuela:¿Quién es el árbitro que anuló gol clave de Bryan Reyna?

En una noche cargada de tensión y reclamos, el árbitro chileno Cristian Garay fue protagonista del Perú vs. Venezuela por la fecha 14 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El encuentro, disputado en el Estadio Monumental de Maturín, terminó con una victoria 1-0 para la ‘Vinotinto’ y dejó a la Selección Peruana en una posición crítica en la tabla. La polémica no tardó en explotar: Garay anuló un gol de Bryan Reyna y sancionó un penal muy discutido contra Carlos Zambrano.

FALLOS ARBITRALES QUE MARCARON EL PERÚ VS. VENEZUELA

Cristian Garay, árbitro FIFA de 35 años, encendió la polémica desde el primer tiempo. Primero, pitó una falta dentro del área de Zambrano sobre Josef Martínez que derivó en el único gol del encuentro, sin siquiera revisar el VAR. Minutos después, anuló un gol de Bryan Reyna, quien definió tras una habilitación de André Carrillo. El VAR intervino para señalar una supuesta mano en la jugada, lo que desató la furia en el equipo peruano.

Ambas decisiones afectaron directamente el resultado y generaron cuestionamientos sobre la idoneidad de designar a un árbitro chileno, considerando que Chile compite directamente con Perú, Venezuela y Bolivia por el séptimo puesto de la tabla, que da acceso al repechaje mundialista.

HISTORIAL DE DECISIONES POLÉMICAS

No es la primera vez que Cristian Garay queda en el ojo de la tormenta. En la Copa Sudamericana 2024, fue criticado por no sancionar un penal claro a favor de Boca Juniors frente a Sportivo Trinidense, a pesar de la revisión en el VAR. Estos antecedentes avivan el malestar entre hinchas y jugadores. Paolo Guerrero, capitán de Perú, estalló tras el pitazo final: “No podemos permitir que nos pongan una terna chilena… tienen que ponernos una argentina o uruguaya, no una chilena, no me jodan”, declaró furioso.

El cuerpo arbitral del compromiso estuvo íntegramente compuesto por chilenos: Claudio Urrutia y Alejandro Molina como asistentes, y Juan Lara en el VAR. Esta situación incrementó las sospechas sobre una posible falta de imparcialidad en un duelo clave para las aspiraciones peruanas rumbo al Mundial.