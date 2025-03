¡La "Maldición del Gato" sigue viva! Brasil se hunde tras 24 partidos irregulares

Desde el incidente en Qatar 2022, la "Canarinha" no encuentra su mejor versión. Derrotas dolorosas y un presente incierto.

Desde aquel fatídico 7 de diciembre de 2022, cuando un gato irrumpió en la conferencia de prensa de la selección brasileña en el Mundial de Qatar, la "Canarinha" no ha vuelto a ser la misma. Lo que comenzó como un episodio curioso terminó siendo el punto de inflexión de una racha irregular que se extiende hasta hoy, con 24 partidos jugados y un rendimiento por debajo de las expectativas.

Brasil, un gigante herido, ha acumulado 12 victorias, 6 empates y 6 derrotas en este periodo, con eliminaciones dolorosas en Qatar 2022 y en la Copa América 2024. La más reciente debacle llegó el 25 de marzo de 2025, cuando la "Verdeamarela" cayó 4-1 ante Argentina en el Monumental de Buenos Aires, un golpe que dejó a los dirigidos por Dorival Júnior en una posición complicada rumbo al Mundial 2026.

Un camino con más sombras que luces

La eliminación ante Croacia en los cuartos de final del Mundial 2022 fue el primer gran golpe. A partir de entonces, Brasil no ha logrado encadenar una racha de victorias contundente y ha mostrado fragilidad ante rivales que, en otro momento, parecían accesibles.

Los amistosos de 2023 dejaron alarmas encendidas con derrotas ante Marruecos y Senegal, mientras que las Eliminatorias Sudamericanas han sido un viacrucis. Derrotas ante Uruguay, Colombia y Argentina han puesto en duda la jerarquía de un equipo que, a pesar del talento individual, parece haber perdido su brillo colectivo.

El peso de la "Maldición del Gato"

Desde el incidente del felino en Qatar, Brasil ha vivido momentos de inestabilidad. En redes sociales y foros futboleros, los hinchas no han dejado pasar el dato: la selección brasileña no ha vuelto a levantar un título ni a mostrar un dominio claro en Sudamérica. ¿Casualidad o destino? Lo cierto es que la "Canarinha" no logra despegar.

La Copa América 2024 terminó siendo otro golpe para la "Verdeamarela", eliminada en cuartos de final por Uruguay en penales. Y en las Eliminatorias, la irregularidad ha sido la norma: victorias importantes como ante Inglaterra y Chile han sido opacadas por tropiezos inesperados.

Lo que viene para Brasil

Con la fecha doble de marzo 2025 completada, Brasil suma un triunfo ante Colombia y una dura caída ante Argentina. El próximo reto será en junio contra Ecuador y Paraguay, un rival que ya los venció en septiembre de 2024. La presión está sobre los hombros de Dorival Júnior, quien necesita recuperar la confianza de los hinchas y devolverle la mística a una selección que parece haber perdido el rumbo.