Gareca sobre la situación de Chile: "No estamos tan lejos, nunca hay que perder las esperanzas"

El director técnico de la Selección Chilena, Ricardo Gareca, se pronunció sobre la dura situación que atraviesa el conjunto sureño en Eliminatorias, tras perder por 1-0 ante Paraguay, resultado que lo posiciones en el último lugar de la tabla.

En conferencia de prensa, el argentino de 67 años señaló que, pese al duro momento de "La Roja", su equipo continuará luchando mientras aún tengan chances y aseguró que buscarán remontar en la tabla de posiciones obteniendo un resultado positivo en su próximo partido ante Ecuador.

"Por supuesto que tenemos autocríticas por la situación en la que nos toca vivir, pero eso no significa que no nos podamos recuperar. Tenemos la esperanza, la fe y la confianza de que dentro de un grupo de selecciones que están peleando el derecho, la posibilidad, en lo más inmediato que es pelear ese medio repechaje, como para tener posibilidades, no estamos tan lejos. Mientras no estemos tan lejos, nunca hay que perder las posibilidades y las esperanzas", dijo.

GANAR O GANAR

En ese sentido, Gareca aseguró que tanto él como sus dirigidos se encuentra 100% mentalizados en conseguir los 3 puntos ante el conjunto Tricolor: "Estoy muy mentalizado para el partido del martes para sacarlo para adelante, no veo otro escenario", sostuvo.