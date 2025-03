Lionel Messi no fue convocado: ¿Qué otros futbolistas de Argentina se pierden los partidos ante Uruguay y Brasil?

A pocos días del inicio de la fecha 13 de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, Lionel Scaloni presentó la lista de jugadores convocados de Argentina para los duelos ante Brasil y Uruguay, donde sobresale la ausencia de Lionel Messi.

El futbolista del Inter Miami no habría sido llamado por Scaloni debido a que tiene algunas molestias, que lo impiden estar al 100% en estos compromisos importantes para la campeona del mundo, que podría lograr su boleto a la cita mundialista.

OTRAS AUSENCIAS DE LA ALBICELESTE

Messi no es el único que no estará en estos enfrentamientos cruciales, sino que también no formarán parte del plantel Paulo Dybala por una lesión en su rodilla y Gonzalo Montiel, quien tiene un desgarro.

Cabe mencionar que, Argentina se mide ante Uruguay este viernes 21 a las 6:30 p.m. en el Estadio Centenario y cuatro días después recibirá en el Estadio Monumental de River Plate a Brasil en una nueva edición del clásico entre ambos planteles.