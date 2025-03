Selección peruana de tiro con arco obtiene ocho medallas en Sudamericano en Chile

La selección peruana de tiro dejó en alto a nuestro país en el Campeonato Abierto Sudamericano Juvenil y Máster realizado en Santiago de Chile, logrando un total de ocho medallas entre plata y bronce.

El evento, que reunió a más de 200 arqueros de diez países en el Parque Estadio Nacional de Santiago, mostró el avance y la preparación de los deportistas nacionales, respaldados por la Federación Deportiva Peruana de Tiro con Arco (FDPTA) y el Instituto Peruano del Deporte.

Nuestro equipo nacional tuvo como entrenadores a Luis Sotomayor y Wilian O Brian y estos fueron nuestros medallistas:



Compound Under 18 Men | South American Championship



Kenshi Atto (Bronce)



Recurve Under 15 Women | South American Championship



Bianca Corrales (Bronce)



Recurve Under 15 Mixed Team | South American Championship



Bianca Corrales y Miranda Pérez (Bronce)



Compound Under 18 Mixed Team | South American Championship



Avril Santa Cruz y Therry Málaga (Bronce)



Recurve Under 18 Women Team | South American Championship



Eiko Alvarez, Penélope Bustamante e Ivanna Valle (Plata)



Compound Under 18 Men | Open



Therry Málaga (Bronce)



Recurve Under 15 Women | Open



Bianca Corrales (Bronce)



Recurve Under 15 Men | Open



Miranda Pérez (Bronce)