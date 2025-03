Paolo Guerrero niega enemistad con Álex Valera: "Tenemos buena relación"

El delantero de Alianza Lima, Paolo Guerrero, se pronunció sobre los rumores acerca de una supuesta enemistad entre él y el atacante de Universitario, Álex Valera, motivo por el cuál este último no habría sido llamado a la Selección para la próxima fecha doble de Eliminatorias.

En conferencia de prensa, el "Depredador" negó ser el responsable de que su colega no hay sido incluido en la nómina del profesor Óscar Ibáñez y aseguró que mantiene una buena relación con el artillero crema.

"Justo hablé con un compañero de Universitario de la Selección, vi un comentario en las redes sociales, sobre mi relación con Álex Valera. Le pregunté a este compañero y me dijo que es otro el motivo por el que no está aquí, no soy yo. Estuve a punto de escribirle al propio Álex ya que tenemos buena relación, estuvimos juntos en la convocatoria ante Argentina, según me indican tiene otros problemas personales que resolver, los mismos que no tienen que ver conmigo. Si Álex mira esto, me gustaría que él también lo pueda aclarar", dijo.

SUS OBJETIVOS CON LA "BICOLOR"

Respecto a su nueva convocatoria, Guerrero aseguró que no mira más allá de los próximos dos encuentros de la Selección ante sus similares de Bolivia y Venezuela.

"Hoy por hoy mis objetivos en la Selección son estos dos partidos, será importante sacar buenos resultados, que sumemos, mantener a la Selección peleando por clasificar. De lo próximo no puedo hablar. El día que ya no sea convocado seguiré haciendo fuerza por el equipo. Como todo peruano hago fuerza para el bien de la Selección", sostuvo.