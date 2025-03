Paolo Guerrero sobre su convocatoria a la Selección Peruana: “No puedo decirle no, sería un cobarde”

A pocos días del compromiso entre Selección Peruana ante Bolivia en el Estadio Nacional por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, el capitán de la bicolor, Paolo Guerrero se pronunció acerca de su convocatoria a pesar de que había dicho que iba a dejar de vestir la indumentaria nacional.

En conferencia, el delantero de Alianza Lima brindó explicaciones sobre el cambio de su decisión y enfatizó que no podría negarse al llamado de Óscar Ibáñez en estos momentos difíciles que atraviesa la blanquirroja de cara a la cita deportiva del próximo año.

"Después de la conversación que tuve con Óscar, me dijo que contaba conmigo. No puedo decirle no a mi Selección, ni a mi Patria, sería un cobarde si la dejaría de esta manera porque no estamos en una buena posición dentro de la tabla de las clasificatorias. Sería un cobarde si me iría de esta manera y si me llaman voy a seguir guerreando, peleando y poniendo la cara", declaró.

PARTIDO ENTRE PERÚ Y BOLIVIA

El enfrentamiento entre Perú y Bolivia está programado para el próximo jueves 20 de marzo a las 8:30 p.m. en el Estadio Nacional, coloso que no contará con el total de su aforo debido a una sanción contra el combinado patrio. El equipo comandado por Óscar Ibáñez urge de la victoria, ya que se encuentra en el último lugar de las clasificatorias con 7 puntos, de sumar el triunfo podría seguir en la pelea por el repechaje al Mundial 2026.