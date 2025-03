Un adiós en el fútbol peruano: José Carvallo anuncia su retiro a los 39 años

Tras haber jugado la última temporada en la César Vallejo, club al cual llegó procedente de Universitario tras salir campeón con la camiseta de sus amores, el portero peruano, José Carvallo anunció su retiro del fútbol a los 39 años.

Esta noticia duele a los hinchas de la ‘U’, quienes siempre recordarán al guardameta nacional por sus buenas actuaciones cuando tuvo que defender a la institución crema. La noticia fue confirmada por el propio futbolista por sus redes sociales.

“Quería comentarles que, con 22 años de carrera profesional y 600 partidos jugados, he tomado la decisión de retirarme de esta hermosa profesión. Ha sido una carrera maravillosa, Dios me ha permitido poder disfrutarla de una manera única, donde he vivido de todo, triunfos inolvidables y duras derrotas, me he desafiado continuamente”, se puede leer en el mensaje.

SUEÑOS QUE PUDO CUMPLIR EN SU CARRERA

José Carvallo vivió etapas inolvidables con Universitario, donde resaltan la obtención del campeonato 2013 en Huancayo al derrotar a Real Garcilaso en la tanda de penales y 2023 al imponerse a Alianza Lima en Matute, estos momentos fueron recordados por el mismo guardameta.

“Ser el capitán y lograr campeonatos con el equipo que soy hincha, llegar a ser el arquero con más partidos en la historia de Universitario, vestir la camiseta de la selección, poder ir a un Mundial y Copa América son sueños que tuve de niño y puede hacer realidad”, precisó.