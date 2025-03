‘Cholo’ Simeone explota tras penal anulado de Julián Álvarez: “La pelota no se mueve ni siquiera un poquito”

Tras el cuestionado pase del Real Madrid a los cuartos de final de la Champions League al dejar afuera al Atlético de Madrid en la tanda de penales, el entrenador del equipo ‘colchonero’, Diego ‘el cholo’ Simeone explotó en la conferencia de prensa post partido.

En declaración a los medios de comunicación, el estratega argentino no estuvo de acuerdo con la decisión del árbitro del compromiso, quien anuló el disparo del atacante Julián Álvarez por haber tocado el esférico dos veces.

"La pelota no se mueve ni siquiera un poquito. El VAR, me imagino, que lo llamó y habrá visto que la tocó. Quiero creer que han visto que la tocó", enfatizó Simeone que lucía tranquilo ante las cámaras, pero no podía esconder su incomodidad por el resultado.

¿QUÉ LE VIENE AL REAL MADRID EN LA CHAMPIONS LEAGUE?

Con este acceso a los ocho mejores equipos de Europa, Real Madrid visitará el próximo 8 de abril el Emirates Stadium para enfrentarse al Arsenal, club que logró su clasificación a los cuartos de final de la Champions League al dejar en el camino al PSV Eindhoven.