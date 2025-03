Gorosito tras clasificación de Alianza Lima: “No quiero ir a la Libertadores solo a participar”

Alianza Lima logró una histórica clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores y su entrenador, Néstor ‘Pipo’ Gorosito, dejó en claro que el equipo no solo busca participar, sino competir al más alto nivel. En conferencia de prensa, el estratega argentino destacó el esfuerzo de los jugadores y directivos, subrayando que el club tiene aspiraciones serias en el torneo continental.

“No quiero entrar a la Copa solo para participar, siempre vamos con la aspiración máxima, luego la realidad nos marcará para qué estamos”, afirmó Gorosito. Además, resaltó el mérito del equipo tras eliminar a Boca Juniors en la fase previa, señalando que este resultado demuestra que pueden jugar de igual a igual contra cualquier rival de Sudamérica.

El entrenador también enfatizó que Alianza Lima no cambiará su estilo de juego y buscará ser protagonista en cada partido. “Dejamos fuera a un equipo candidato como Boca, que invirtió casi 30 millones de dólares, ¿por qué no podemos competir en cualquier lado? Puede que nos salga bien o mal, pero no iremos a defendernos”, agregó.

SE VIENE ADT

Con la fase de grupos en el horizonte y el sorteo programado para el 17 de marzo, la expectativa entre los hinchas blanquiazules es alta. Mientras tanto, el equipo volverá a la acción en la Liga 1 cuando enfrente a ADT el próximo 29 de marzo en Tarma, en busca de mantenerse fuerte en ambas competiciones.