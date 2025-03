¿No le gustó su llamado? Erick Noriega: “Si me convocan es por la cantidad de suspendidos y lesionados”

Para todo futbolista es un honor defender la camiseta de su país en un torneo deportivo, pero al parecer no a todos les agradaría los llamados a una selección nacional. Tras conocerse la lista de convocados de Óscar Ibáñez para los partidos de Perú ante Bolivia y Venezuela, por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, Erick Noriega, uno de los convocados se pronunció al respecto.

¿ESTÁ EN CONTRA DE SU LLAMADO A LA BICOLOR?

Durante una conversación con la periodista Darinka Zumaeta, el actual defensor de Alianza Lima dejó unas declaraciones que han dado mucho que opinar entre los hinchas de la bicolor, porque según el futbolista lo llaman cuando hacen falta futbolistas y lo estaría haciendo solo para completar la nómina.

“Todavía no he hablado con (Óscar) Ibáñez, pero creo que si me convocan es por la cantidad de suspendidos y lesionados. Toca seguir trabajando”, comentó el jugador íntimo, quien debutó con la indumentaria nacional bajo las órdenes de Jorge Fossati.

A pesar de ello, Erick Noriega espera tener algunos minutos en el campo de juego ante Bolivia y Venezuela, el próximo 20 y 25 de marzo, respectivamente. Si bien es cierto, Noriega es defensor, el futbolista no tenía problemas de jugar de volante. ¿Tendrá su oportunidad el ‘Samurái’?