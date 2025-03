‘Chiquito’ Flores arremete contra Óscar Ibáñez: “Siempre ha entrenado equipos de mitad de tabla”

Para la gran mayoría de peruanos, fue una sorpresa de Óscar Ibáñez como nuevo entrenador de Perú previo a los compromisos de Bolivia y Venezuela, por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Ante esto, el exgolero Juan ‘Chiquito’ Flores arremetió contra el estratega de la bicolor.

¿QUÉ DIJO EL EXGUARDAMETA PERUANO?

Como hinchas y durante una entrevista con Roberto Martínez, ‘Chiquito’ Flores fiel a su estilo no se guardó nada y manifestó que Ibáñez, durante su etapa en el banquillo de los clubes que pasó, nunca ganó un título que puedan acreditar que sea una buena opción para la blanquirroja.

“Como arquero fue bueno, pero como entrenador no ha ganado nada. Siempre ha entrenado equipos de mitad de tabla. No ha terminado una temporada con ningún equipo. Como arquero lo felicito y aplaudo. He aprendido mucho de él, mirándolo sin que me aconseje”, sostuvo.

TENÍA SU PROPIO CANDIDATO

Para ‘Chiquito’ Flores, Guillermo Salas era la persona idónea para asumir la dirección técnica de la Selección Peruana, debido a los resultados que pudo conseguir cuando estaba en el banquillo de Alianza Lima. “Me hubiese gustado que esté ‘Chicho’ Salas, porque ha sido dos veces campeón al margen de todas las críticas que le han dado”