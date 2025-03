Paolo Guerrero sobre una eventual convocatoria a la Selección Peruana: "Si me llaman a la guerra, también tendré que ir"

Este domingo 9 de marzo se conocerá la lista de convocados que elegirá Óscar Ibáñez, nuevo entrenador de la Selección Peruana de Fútbol, para los partidos que se jugarán contra sus similares de Bolivia y Venezuela.

En ese contexto el histórico capitán de la blanquirroja, Paolo Guerrero, afirmó que por ahora todavía no descarta su presencia en los partidos del seleccionado nacional.

"Eso es un tema que ya dije. Me manifesté al respecto y he tenido una conversación con Óscar Ibáñez (DT interino). Es un tema que se lo dejo a él. Él me dijo que contaba conmigo", aseveró el 'Depredador' en una entrevista para Liga 1 Max en el postpartido de Alianza Lima contra Ayacucho en la que el delantero anotó de penal.

Guerrero: "Iría a la guerra"

Además, el goleador histórico de la Selección se mostró más que dispuesto a asistir ante un llamado del entrenador de turno: "Siempre he sido muy sincero con esto. Voy a estar cuando mi selección y mi patria me necesite. Eso lo dije la otra vez, dentro de la labor que me toque. Si me llaman a la guerra, también tendré que ir".