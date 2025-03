Paolo Guerrero sobre su posible convocatoria: “Voy a estar cuando mi selección me necesite”

Paolo Guerrero dejó abierta la posibilidad de volver a la Selección Peruana para los próximos partidos ante Bolivia y Venezuela por las Eliminatorias al Mundial 2026. A pesar de haber insinuado en noviembre que su ciclo con la ‘Bicolor’ podría haber terminado, el delantero de Alianza Lima confirmó que Óscar Ibáñez, técnico interino, cuenta con él.

“Es un tema que ya dije. Me manifesté al respecto y he tenido una conversación con Óscar Ibáñez. Es un tema que se lo dejo a él. Él me dijo que contaba conmigo”, declaró Guerrero tras el triunfo de Alianza Lima sobre Ayacucho FC. Además, aseguró que, si es convocado, no tendrá problemas en vestir nuevamente la camiseta nacional. “Siempre he sido muy sincero con esto. Voy a estar cuando mi selección y mi patria me necesiten”, agregó.

En el plano local, Guerrero volvió a ser protagonista con Alianza Lima al marcar de penal en la victoria 2-0 ante Ayacucho FC, resultado que colocó a los íntimos en la cima del Torneo Apertura. “Lo más importante es el triunfo. Un delantero vive del gol y hay que estar ahí siempre. Estoy feliz por los goles”, comentó el ‘Depredador’.

ANOTÓ CON ALIANZA LIMA

El gol de Guerrero llegó tras la revisión del VAR, que confirmó una mano en el área rival. Con este tanto, suma tres anotaciones en la temporada y sigue demostrando vigencia de cara a una posible convocatoria. La lista oficial de la Selección Peruana se publicará este domingo, y el capitán histórico podría volver a liderar al equipo en la doble fecha eliminatoria.