‘Chalaca’ Gonzales: “Juan Carlos Oblitas jodi* a todos los menores del Fútbol peruano”

Fiel a su estilo y sin pelos en la lengua, César Gonzales mejor conocido en el mundo del balompié nacional como ‘Chalaca’ brindo una entrevista a Panamericana.pe donde habló del complicado momento que atraviesa la Selección Peruana. Además, hizo una increíble revelación y recordó a los exjugadores en quienes confió para darles sus primeros minutos en un terreno de juego.

¿Crees que Óscar Ibáñez era el indicado de ser elegido como entrenador de la Selección Peruana?

Ojalá me equivoque. Como indicado no era Óscar, porque no tiene ninguna base en fútbol de menores a proyección (…) No conoce a los chicos de 15,16, 17 y 18 años. El recambio no se dará con él (Ibáñez). Pienso que la Selección hizo un buen trabajo con Ricardo Gareca, pero los recambios no ha sido los indicados. Óscar no es especialista en recambio juveniles.

¿A quién hubieses propuesto como entrenador de la bicolor?

No podría darte algún nombre exacto y real por varias razones. Una de ellas, es que se está jugando con muchos nacionalizados (futbolistas) (…) Otro problema que tiene Perú es que el señor Oblitas cortó el minutaje de los jugadores jóvenes, quienes estaban obligados a alternar o jugar con sus equipos y encima cuando fue echado (Oblitas) dejó a seis extranjeros en campo (…) El 75% de jugadores de la Liga Peruana son extranjeros, motivo por el cual estoy molesto.

¿Con Óscar Ibáñez, tenemos chances de llegar al Mundial 2026?

La solución no ha sido llevarlo a Ibáñez, salvo que me equivoque. Acá se debió hacer un cambio regeneracional en el Fútbol peruano porque la mayoría de jugadores están superando los 30 años (…) Perú tiene que resignarse a dejar la Eliminatoria a un Mundial (2026), porque estamos casi fuera del Mundial para volver a darle el debido respeto a los chicos jóvenes (…) Óscar Ibáñez de donde tiene la opción de dirigir a una selección nacional, cuando él no ha tenido ni una campaña y ningún campeonato.

Hablamos de apuesta por chicos jóvenes, pero ¿Por qué Jorge Fossati no hacía eso?

Fossati tenía problema de orden senil, tenemos que ser claros. Tengo 67 años y todavía me mantengo en el campo (…) Mi trabajo como técnico sea mejorado totalmente a lo que fui hace 25 años (…) La equivocación con Fossati fue desde la Federación, digamos que Oblitas (…) Creo que Fossati no tendrá suerte de trabajar en otros equipos porque ya es una persona que llegará a los 80 años (…) Fossati no era el indicado para dirigir a Perú. Campeonó con la ‘U’. Con la ‘U’, Alianza y Cristal puede campeonar cualquiera, ya que tienen una gran planilla (monetaria).

Antes de Fossati teníamos a Reynoso. ¿Crees que debió quedarse más tiempo en la Selección?

Me quedaré en la duda, pero creo que debió quedarse un poco más de tiempo. Su problema (de Juan Reynoso) es su carácter. Es una persona bien difícil (…) Hemos tenido dos equivocaciones seguidas (elección de Juan Reynoso y Jorge Fossati), pero que quede claro que han sido de Oblitas.

Pero, ¿Qué se hace desde la Federación Peruana de Fútbol?

La Federación no recurre a los técnicos sabiondos y viejos que saben (sobre fútbol) (…) Quién se da cuenta (de las contrataciones) es Agustín Lozano, que no lo estoy alabando. Simplemente con un comunicado le dice fuera (a Oblitas) por ser el culpable de las dos contrataciones (Reynoso y Fossati). Oblitas se va jodien** al Perú (…) Lozano reconoció que se equivocó en el nombramiento de Oblitas como director de divisiones menores (…) A todos los menores (Oblitas) los ha jodi** (…) Oblitas no tuvo los huev** para sacar jugadores juveniles.

Con estas declaraciones ¿Consideras que Juan Carlos Oblitas fregó el Fútbol Peruano?

La llegada de Oblitas al Fútbol Peruano fue bien recibida por mí. Quise trabajar con él cuando me retiraba del fútbol de menores. Le mandé una carta a Oblitas diciéndole que quería ayudar en el fútbol de menores, pero nunca me la contestó. Seis años después me llamó Agustín Lozano para colaborar con una comisión para ayudar a la Selección de menores, al año siguiente me sacó (Lozano) sin decirme nada.

Al contarnos esto. ¿Crees que desde la Federación fueron malagradecidos contigo?

Fueron totalmente malagradecidos porque la Federación se dio cuenta que en el tiempo que estuve en la Selección, sino me califiqué a un Mundial fue porque tenía a Brasil, Argentina y Paraguay (…) La Federación tuvo que ver que ‘Chalaca’ Gonzales ha promocionado a varios jugadores del medio (fútbol peruano).

¿Cómo calificas el trabajo de Ricardo Gareca en la Selección Peruana?

No fue una gran obra de Gareca porque tuvimos algunas cosas a favor (para llegar a Rusia 2018) (…) Cuando tuvo la clasificación (a Qatar 2022) cometió (Ricardo Gareca) la estupidez de llevar un avión lleno de borrachos, sinvergüenzas, pendej**, palomillas y terminaron haciendo un puter** en el hotel. Todo fue responsabilidad de Gareca.

Divisiones menores en el Fútbol peruano

Para nadie es un secreto que el Fútbol peruano en menores es un desastre. El claro ejemplo, fue la participación del combinado patrio hace menos de dos meses en el Sudamericano sub 20 rumbo al Mundial Chile 2025. Lamentablemente, el certamen fue trágico para los jugadores, ya que consiguieron más goles en contra que goles. Ante esta situación, ‘Chalaca’ Gonzales no se guardó nada y opinó al respecto.

Hace un par de semanas la Selección quedó eliminada del Sudamericana sub 20. ¿Qué pasó con el trabajo de ‘Chemo’?

Comete un error al renunciar al cargo antes de jugar el campeonato (…) Eso estuvo pésimo. Ahí está la razón por la que él se va al tacho. No debió haber renunciado antes del torneo, quizás después, porque lo jod** al jugador.

¿Tenemos jugadores en divisiones menores para afrontar las siguientes Eliminatorias?

Creo que sí, pero se tiene que buscar (…) Tienes que ir a Junín, Andahuaylas, Callao, para ver la cantidad de jugadores que tenemos (…) Creo que el entrenador puede cambiar las cosas del fútbol nacional. Todavía no estoy descalificado (como entrenador) (…) Acá (en el Perú) hay muy buenos chicos jóvenes, pero la cuestión es buscarlos.

Con la salida de ‘Chemo’. ¿Quién podría asumir el cargo? O si te lo proponen. ¿Lo aceptas?

Si se da de proponer a alguien podría ser Carlos Silvestri, trabaja super bien. Esta Juan José Oré, quién pidió un aumento y lo sacaron (…) El fútbol peruano no apuesta por un peruano (…) La Federación maltrata al técnico nacional.

Descubrimientos de ‘Chalaca’ Gonzales

Para nadie es un secreto que ‘Chalaca’ Gonzales, es un entrenador que aportó varios futbolistas al balompié nacional. Entre los que destacan el de Carlos ‘Kukin’ Flores o Juan Manuel ‘El Loco’ Vargas, a quienes les tiene una gran estima y no dudó en responder acerca de estos jugadores que marcaron una etapa del Fútbol peruano.

¿Quién fue ese jugador que lo veías como prospecto, pero por las circunstancias no siguió en el fútbol?

Donny Neyra era un crack, pero se engordó. ‘Lucho’ Salhuana, pero se quedó en el camino. En la Selección, creo que Roberto Guizasola, (Jair) Céspedes, Alberto Rodriguez, pudieron ser más.

¿Cómo se siente un entrenador cuando ve a su descubrimiento hecho una realidad?

Personalmente me siento no feliz, sino logrado (…) A los 26 años me retiré del fútbol, pero me retiré fundando Cantolao (…) Entonces, me siento realizado y logrado, porque me metí a sacar jugadores y lo logré.

De todas las promesas que descubriste. ¿Quiénes serían los tres futbolistas que integrarían un podio?

Primero lo pongo al ‘Loco’ Vargas. El ‘Loco’ tiene unos huev** más grandes que una papaya. Lamentablemente jugó poco. Después sería Farfán y Paolo, a quienes los tuve en la Selección Peruana (de menores).

¿Y dónde queda Carlos ‘Kukin’ Flores?

Mi mejor descubrimiento como futbolista corto fue ‘Kukin’ Flores, por la habilidad que tenía para hacer jugar al equipo. El negro era muy jodi**, cuando no quería hablar con nadie, no hablaba con nadie. No podías darle información táctica a ‘Kukin’.

Entonces. ¿Cómo conformarías el podio?

‘Kukin’, el ‘Loco’ Vargas y Paolo Guerrero y Farfán. Paolo era muy aniñadito (…) ‘Doña’ Peta se molestaba cuando lo cambiaba (en los partidos) (…) Paolo siempre ha sido un “niña”, él sabe porque le digo.

'Chalaca' Gonzales responde a las redes de Panamericana TV

Al ser un conocedor de fútbol por varias décadas, 'Chalaca' Gonzales se animó a responder algunas preguntas para las redes de Panamericana TV, espacio donde hizo una increible revelación sobre su apelativo, compartió el mejor once ideal de jugadores peruanos que pudo ver un terreno de juego y un divertido pingpong deportivo.

